アーティストのDecember 10が3月31日、東京・原宿の国立代々木競技場第一体育館で開催された『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に出演した。【写真】デニムジャケットが似合う！ポーズを決めるDecember 10・ジョシュDecember 10は、Netflixドキュメンタリーシリーズ『サイモン・コーウェル：The Next Act』から誕生した7人組ボーイバンド。全6話にわたる過酷な選考を通して、Fifth Harmony、Little Mix、O