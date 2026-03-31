4月1日から新年度。新生活が始まるなか、物価高の波は続いています。4月1日から食料品など2500品目以上の価格が上がり家計に大きな打撃を与えそうです。＜西辻キャスターリポート＞「あす（4月1日）から新生活が始まる方も多くいらっしゃると思いますが値上げの春ともなっています」新潟市西区にあるスーパー「いちまん」。4月1日から値上げされるという商品が……＜「いちまん」店長高井栄二朗さん＞「