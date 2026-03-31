セレナ“e-4ORCE（イーフォース）”の走りに「安定感の塊だ」との声も日産の人気中型ミニバン「セレナ」のマイナーチェンジモデルが、2026年2月12日より発売されました。他社にはない高性能4WDを搭載する「e-4ORCE（イーフォース）」モデルの注目度もこれまで以上に高まり、SNSなどにも多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型セレナ」です！ 画像で見る（30枚以上）1991年にデビューした初代セ