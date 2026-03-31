次世代の農業を担う生徒たちが最新の食物生産技術を学びます。岡山県真庭市の高校に、魚の飼育と水耕栽培を同時に行う「アクアポニックス」が導入されました。 【写真を見る】高校に魚の陸上養殖と水耕栽培を組み合わせた「アクアポニックス」を導入次世代の農業見すえ【岡山】 「レタスとか小松菜とかホウレンソウとか、そういったのは相性がいいと思います」 魚の陸上養殖と水耕栽培を組み合わせた「アクアポニックス」です