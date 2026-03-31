「じゃがりこ」デザインのビニール傘と折りたたみ傘が登場。4月1日（水）から、「Wpc．」公式オンラインショップおよび「Wpc．」直営店舗で先行発売され、5月1日（金）から、「SAC’S BAR」「イオン」「マルイ」ほか全国の取扱店舗で販売される。【写真】本当に「じゃがりこ」が入っちゃう傘ケースもｗラインナップ一覧■「サラダ」と「チーズ」の2色展開今回登場するのは、「じゃがりこ」と「Wpc．」が初めてコラボレーショ