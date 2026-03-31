子どもの可能性や挑戦する力を引き出すために、いろいろな習い事をやらせているママも多いでしょう。しかし、習い事は始めるよりもやめどきのほうがずっと難しいものです。先日もママスタコミュニティには、小学校4年生の息子さんが7年続けている習い事について、こんな投稿がありました。『最近練習が嫌なのか、いろいろ言い訳しては休むことが増え、「やめたい」とも言っている。話し合いの末、今練習中のバク転まではひとまず頑