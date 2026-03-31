熊本県荒尾市は1日から、福岡県の大牟田市とみやま市が実施する小児急患の平日時間外診療に参加する。荒尾市の子どもが、大牟田市内の病院で診察を受ける。県境を越えて連携することで、医師不足による診療態勢の弱体化を立て直す試みだ。