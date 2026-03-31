◇プロ野球 セ・リーグ 中日-巨人(31日、バンテリンドーム)来日初登板となった巨人先発のウィットリー投手は5回2失点でマウンドを降りました。17日ヤクルト戦とのオープン戦を3回2/3を無失点、24日の西武2軍戦を4回無失点と好投しこの日を迎えたウィットリー投手。NPBデビューのこの試合は初回、中日の4番・細川成也選手から空振り三振を奪い無失点で立ち上がります。しかし2回、中日の新外国人・サノー選手にレフトスタンドへ運ば