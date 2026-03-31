◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(31日、神宮球場)広島は4回裏の守備で平川蓮選手が途中交代となるアクシデントが起きました。この回、1死からヤクルトの4番・オスナ選手を迎え、広島先発・森下暢仁投手の3球目の直球をセンター方向へ大きな飛球をはじき返します。センターを守っていた平川選手は打球を追い、フェンス際でジャンピングキャッチを試みます。しかし平川選手はジャンプした勢いのまま背中からフェンスに直撃。打球