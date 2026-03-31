阿蘇市は、請求書の事務処理を怠って事業者などへの支払いに遅れを生じさせたなどとして土木部上下水道課の55歳の男性参事を懲戒処分としました。 阿蘇市によりますと男性参事は教育部教育課の所長だった2024年度に、上司からの指示があったにも関わらず請求書の事務処理を26件、最長で9か月遅らせたということです。阿蘇市は31日付けで男性参事を減給10分の1を2か月の懲戒処分としました。男性参事は過去にも職務怠慢などで2度