ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が、3月31日をもって同局を退社する。【写真】ABCアナ集合…増田紗織アナの送別会ショット増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。2019年にABCテレビに入社。『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍