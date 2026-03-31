去年8月の記録的大雨の後避難生活が続く10世帯について県は、被災者生活再建支援法に基づく「長期避難世帯」に認定しました。 認定されたのは、熊本市北区の6世帯、宇城市小川町の1世帯、美里町阿部地区・甲佐平地区の3世帯です。県によりますと、地区では土砂災害の危険があるため現在も避難指示が出されていて、住民は仮設住宅などで避難生活を続けています。災害で長期間自宅で生活できなくなり「長期避難世帯」に認定される