秋篠宮さまと悠仁さまは、31日、ボーイスカウト日本連盟の最高位「富士スカウト章」の受章者らと面会されました。秋篠宮さまと悠仁さまは、31日午前10時から赤坂御用地の赤坂東邸で「富士スカウト章」を受章した代表スカウト47人とおよそ50分間面会されました。「富士スカウト章」はボーイスカウト日本連盟が授与するもので、中学3年生から18歳までの年代において最高位の章にあたります。お2人は一人一人から、それぞれが行ってい