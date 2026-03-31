国際サッカー連盟（FIFA）のロゴ（AP＝共同）【ロンドン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は31日、4月に開幕するカナダ・プレミアリーグでオフサイドの新ルールが試験導入されると発表した。現行ルールでは、手や腕を除き、後方から2人目の守備側選手よりも攻撃側選手の体が一部でも前に出ていればオフサイドだが、攻撃側が守備側の選手の体を完全に越えた場合のみ反則となる。攻撃側の優位性を高め、試合の流れをスムーズにする