厚生労働省と経済産業省は３１日、先行きが不透明な中東情勢を受け、医療用物資の安定供給を図る対策本部を設置した。人工透析の部品など一部の製品で供給に懸念が出ており、メーカーに原材料の新たな調達先の確保を依頼したり、代替品の増産を求めたりする。ホルムズ海峡の事実上の閉鎖による原油の供給不安で、プラスチックの材料となる石油製品「ナフサ」などの確保への懸念が広がっている。医療機器を含む医療用物資はナフ