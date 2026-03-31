元SKE48でタレントの北野瑠華（26）が31日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。年度も変わる節目で、AKB48グループの卒業生の“おめでた”報告が相次いでいる。北野はドレス姿の写真とともに「皆様へ私事ではございますがこの度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。（中略）これからも感謝の気持ちを忘れず、新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら