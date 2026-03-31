スマドリは3月31日、4月3日に表参道にオープンする『SUMADORI Meets』の内覧会を開催した。内覧会には、スマドリ 代表取締役社長の高橋徹也氏、スマドリアンバサダーである大学生の田中咲妃氏らが登壇。新しくオープンする『SUMADORI Meets』の概要や特徴などを紹介した。『SUMADORI Meets』で提供されるカクテル 新店舗では『体験』が楽しめる今回の新しくオープンする店舗は、渋谷センター街で2025年12月28日まで運営されていた