鹿児島県内は30日夜から31日朝にかけて「春の嵐」に見舞われ、雨量が3月の観測史上最大となったところもありました。枕崎市では突風とみられる被害も出ています。 低気圧や前線の影響で、県内は30日夜から31日朝にかけ、発達した雨雲が断続的にかかりました。 志布志市で1時間に96ミリの猛烈な雨、屋久島町でも57ミリの非常に激しい雨を観測し、鹿屋市輝北と曽於市大隅では3月の観測史上最大の雨量でした。 突風が原因とみられ