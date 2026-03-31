水迫畜産の牛肉の不適正表示問題で、ふるさと納税の返礼品として扱っていた8つの市と町の寄付額がまとまりました。およそ7億7000万円に上っています。水迫畜産が沖縄県産や宮崎県産の牛肉を「鹿児島県産」などと不適正に表示 この問題は、水迫畜産が沖縄県産や宮崎県産の牛肉を「鹿児島県産」などと不適正に表示していたものです。 水迫畜産は原因について「現在、調査中なので詳細について話すことはできない」としています。全