【モデルプレス＝2026/03/31】お笑いタレントのやしろ優が3月30日、自身のInstagramを更新。粘土で制作したキャラクター作品を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「イッテQ」出演芸人「完成度にびっくり」手作り作品が話題◆やしろ優、粘土作品を公開やしろは「やばくないか？」と書き出すと「やさ丸くん（長男の愛称）と粘土やってたら火がついて（ヒトカゲだけに）ヒトカゲ作っちゃったよ」と、人気アニメ「ポケモン」のキャラ