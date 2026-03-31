メ～テレ（名古屋テレビ） 水不足のなか、愛知県は東三河地域に、田植えを延期するよう依頼を出しました。 「3月27日付で東三河・豊川用水流域の田植えの延期等を依頼した」（愛知県 大村秀章 知事） 県が田植えの延期を依頼したのは、東三河地域のJAと土地改良区です。 県によりますと、過去に同様の依頼をしたことはないということです。 「これだけ深刻な状態は経験がない。農協に入って30年ぐらいになるが今回