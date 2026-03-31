あすから4月、新年度スタートです。私たちのくらしや家計に関わる様々なことが変わります。 そのひとつが、自転車で交通違反した場合の反則金、いわゆる「青切符」です。 道路交通法の改正により、4月1日から自転車にも反則金制度、「青切符」が導入されます。 取締りの対象は16歳以上で、対象となる違反行為は113種類。 例えば、▼携帯電話の操作など「ながら運転」の場合、反則金は1万2000円、 ▼「信号無視」や