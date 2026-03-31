あす4月1日から新年度です。文具店は、新学期に向けて準備する春休みの子どもたちでにぎわっています。 鹿児島市上之園町の文具のしんぷくです。春休みの客は普段より2割増えるということで、新学期の準備コーナーが設けられています。 （春から小4）「ノートとシャープペンシル。かわいい色（で選んだ）」 こちらのきょうだい春から小学2年生のお兄ちゃんは防犯ブザー、小学校に入学する1年生の