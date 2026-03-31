【モデルプレス＝2026/03/31】元SKE48の北野瑠華（26）が3月31日に自身のInstagramを通じ、結婚と所属事務所退所を発表した。【写真】結婚発表の元SKE、デコルテ際立つウエディングドレス姿◆北野瑠華、結婚発表北野は「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」とウエディングドレス姿とともに発表した。直筆の文書では「フ