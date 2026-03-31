国際スケート連盟（ISU）が2026年3月30日（日本時間）、年度表彰式「ISUフィギュアスケートアワード」の受賞者を発表。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）が最優秀新人賞を獲得した。人差し指を頬につけニッコリ中井選手はミラノ五輪でフリー演技を終えた後、人差し指を頬につけながら、おどけたように首を2回ほどかしげるポーズで、「かわいい」などと話題になっ