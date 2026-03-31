「FUJI ROCK FESTIVAL '26」のキックオフイベント「SMASH go round FUJI ROCK NIGHTS 2026」が、4月3日（金）に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催される。フジロック本番を前に開催されるプレイベント。会場では、貴重なライブ写真やポスターの展示、苗場へと繋がるワークショップ、そしてフジロック名物のフードやドリンクの出張販売など、渋谷にいながらにして苗場の空気を堪能できる空間となる。また、フジロックのスタッフと直接コ