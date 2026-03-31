3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月30日（月）の放送では、番組前半で春に向けて想いを馳せる生徒（リスナー）にエールを送り、後半では、翌3月31日（火）をもって「SCHOOL OF LOCK!」の4代目校長を退任するこもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE