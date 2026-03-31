秋田朝日放送 秋田県警察本部で３１日、退職する警察官や職員の功績をたたえ、表彰式が開かれました。警察官たちは仲間に見送られながら県警本部をあとにしました。 この春退職を迎える警察官や職員３１人のうち１１人が出席し、表彰式が行われました。 出席者のうち、警察庁長官警察功績賞を受賞した高橋等・元刑事部長※は、勤続３８年です。阪神淡路大震災では機動隊員として現地へ赴いたり、県内で行われた国民体育大