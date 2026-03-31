秋田朝日放送 秋田県内も桜の開花が待ち遠しいところですが、由利本荘市の本荘公園では園内の一部の桜がほかの木に先駆けて咲き始めました 由利本荘市の桜の名所、本荘公園は３１日、時折小雨が降る天気でしたが、園内では春休み中の子どもたちが元気に遊んでいました。 本荘公園にはおよそ１０００本のソメイヨシノがあり、お花見シーズンには多くの人でにぎわいます。このところの暖かさでつぼみは少しづつ大きく