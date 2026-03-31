◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（３１日・京セラＤ）昨季阪神で６勝をマークし、今季はＤｅＮＡに移籍したジョン・デュプランティエ投手が、古巣を相手に今季初登板初先発。５回８４球で２失点と試合は作ったが、１点ビハインドで後続にマウンドを譲り、移籍初登板初白星は手にできなかった。登板を前に「正式にベイスターズの一員としてプレーできることにワクワクしている。彼ら（阪神ナイン）と再会できるのも楽しみ