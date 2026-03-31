俳優の鈴木亮平が２１日までにＳＮＳを更新。２９日の放送で最終回を迎えたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の共演者ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「リブート、３ヶ月お付き合いいただきありがとうございました。」と感謝の言葉で書き出すと、続けて「Ｕ−ＮＥＸＴだけでなく、Ｎｅｔｆｌｉｘでも配信が始まりました。６月１７日からはＮｅｔｆｌｉｘ全世界配信も始まります。世界のど