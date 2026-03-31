練乳余っていない？ いちごを食べるときに欠かせないのが、練乳。甘酸っぱいいちごに、甘い練乳がたまりませんよね。それはさておき、練乳って、いちごにかける以外であまり使うことがないので、結局中途半端に残ってしまい、最後まで使い切れずに捨てることが多くありませんか？今回は、そんな余りがちな練乳を使った「練乳」スイーツのレシピをご紹介！これでもう、ムダにせずに済みますね。 クッキー寒天生キャラメル何にでも