◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が来日初登板初先発し、５回２失点で降板した。２回にサノーにソロを浴びて先制を許すと５回にも１点を失った。それでも６安打を浴びながら１５０キロ超の直球を武器に試合は作った。味方が６回に松本剛の適時打とダルベックの押し出し四球で２点を奪い同点としたため、黒星はつかなかった。