「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）阪神・中野拓夢内野手（２９）が通算１００盗塁を記録した。１点リードの五回だ。１死満塁の好機で二ゴロを放ち、その間にチームは１点追加。その後、一走として塁に残ると、森下の打席でスタートを切って今季２個目の盗塁を決めた。中野は２０年度ドラフト６位で入団。プロ１年目の２１年には３０盗塁をマークして盗塁王に輝いた実績を持つ。昨季はリーグ４位の１９盗塁だ