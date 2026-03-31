女優で２児ママの佐々木希が３１日、「母ちゃん」の味方になるルイ・ヴィトンのバッグを紹介した。１７年４月にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、長男（７）、長女（２）を授かっている佐々木。ＳＮＳで「撮影終わりに。」と楽屋でヴィトンのモノグラム柄のリュックをひょいと背負った姿を公開。「とっても可愛くてお気に入り♡シンプルなお洋服に合わせてます！両手が空くのもリュックの魅力これで母ちゃんは、両