黒部市議会はきょう、一部の市議らの言動が条例に違反していないかを調べる政治倫理審査会を設置しました。武隈市長のハラスメントを巡る市議の対応を審査することになります。発端は、黒部市の武隈市長のハラスメントを巡り管理職を対象に行われたアンケートです。このアンケートについて市長を支持する黒部市議会の自民同志会などの市議らは来月の黒部市長選挙に影響を与えるよう利用された可能性があるとして、アン