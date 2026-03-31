あすから新年度です。食料品の値上げのほか、交通ルールなども変わります。新年度で「変わること」をまとめました。まずは値上げについてです。食料品のほか、日用品では、大手メーカーのティッシュペーパーやトイレットペーパーの価格が引き上げられます。電気・ガス料金は政府の補助が今月で終了することに伴い、家庭向けの料金が上がる見込みです。5月に支払う分のモデル・標準家庭