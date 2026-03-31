女子陸上幅跳び選手の榎本樹羅（アストライア明石ＡＣ）が７日、自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役を引退することを報告した。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは引退を報告していたが、あらためて投稿。「１３年目を迎えるこの２０２６年シーズンをもちまして、現役選手としての競技生活に終止符を打とうと思います。あと半年、全部全部全部！やり切るぞー！モリモリ」と決意を記した。引退決断までの理由はＹｏ