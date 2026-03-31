あすから4月、新年度が始まりますが食料品など生活に直結するさまざまな商品の値上げが予定されています。どのような商品が値上げされるのか取材しました。様々な食料品を扱う立山町の小売店です。こちらはマヨネーズのコーナー。一部のメーカーから4月以降の値上げの連絡が入っているといいます。 スーパーセンターシマヤ立山店豊田悟副店長「商品によって格差はあるが30円か