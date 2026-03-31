２４年パリ五輪体操男子団体金メダルの日本の主将を務めた萱和磨が３１日、自身のＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「本日をもってセントラルスポーツを退職します。７年間、本当にありがとうございました！」と報告した。「体操競技は新たな形で続けていきます。今後については明日ご報告します！」と続けた。インスタグラムには英語でも報告した。昨年８月に左アキレス腱断裂の重傷を負った萱は、前日の３０日に自身の