元SKE48で女優・タレントの平松可奈子(34)が31日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって所属事務所「オスカープロモーション」を退所したと発表した。今後はフリーで活動する。平松は「いつも応援して下さる皆様お世話になっている関係者の皆様へこの度、私 平松可奈子は2026年3月31日をもちまして、株式会社オスカープロモーションを退所し、今後はフリーランスとして活動していくこととなりました」と発表。「201