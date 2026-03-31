鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」最終回が２９日に放送された。第１話から合六亘（北村有起哉）の食事会に意味深に座っており、合六に１００億円を預けている香港闇社会のマー会長、もしくはその部下かとの予想も出ていた、菊池（塚地武雅）とサングラス男・玉名幸則（青木伸輔）は、いずれも合六に使われていた悪党だった。マー会長は、名前だけの登場かと思われたが、放送後にサングラス男を演じた青木