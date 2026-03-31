shallmが、新曲「何なんですか？」を4月8日に配信リリースする。あわせて、同日20時に同楽曲のMVを公開する。 （関連：shallm、音楽は世界を変える革命の手段――初のツアー『一揆』ファイナル、弾ける衝動のすべて） 同楽曲は、TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。MVでは、壁一面を書き初めで埋め尽くされた