現在、世界各国でアプリゲームの“ガチャ”に対する規制やレーティングの整備が進んでいる。たとえばブラジルでは、『マリオカート ツアー』が18歳以上対象のゲームに指定されたことが報じられているが、その背景にも同作のガチャ要素が関わっているようだ。 （関連：名越スタジオへの資金提供打ち切りが示す、AAAゲーム開発の“巨大資本依存”というジレンマ） ■『マリオカート