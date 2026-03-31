ロサンゼルス・レイカーズは、3月31日（現地時間30日、日付は以下同）にホームのクリプトドットコム・アリーナでワシントン・ウィザーズ相手に120－101で快勝し、3連勝とした。 今シーズン16回目のテクニカルファウルをコールされたため、ルカ・ドンチッチを出場停止処分（無給）で欠いたレイカーズだったが、この試合ではレブロン・ジェームズがいずれも両チӦ