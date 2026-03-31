GENERATIONSが、ライブツアー『GENERATIONS PARALLEL POST 2026』を全国12都市で開催する。 （関連：白濱亜嵐が実現させた“6人でカッコよく踊るGENERATIONS”デビュー当初の経験も活きたプロデュース楽曲に） 8月7日の福島 いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール（いわきアリオス）公演を皮切りに行う同公演は、10月31日より全国7都市で開催されるアリーナツアー『GENERATIONS LIVE