明確な指示を部下に出し、てきぱきと仕事を回している。部下自身にも考えてもらう機会を与えて自律性を引き出そうとしている―――"できる上司"のように思われます。しかし、そのような上司でも、なぜか部下に活気がなく疲弊している職場があります。原因はその上司の「ある口癖」にあるのですが、本人はそれを自覚していません。どういうことなのでしょうか？（アークス＆コーチング代表櫻田毅）着任数カ月後に感じた部下たちの