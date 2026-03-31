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※4月9日、東証スタンダード市場・名証メイン市場に上場予定のソフトテックス [東証Ｓ]は31日、公開価格を発表した。 ●ソフトテックス 上場市場：東証スタンダード市場・名証メイン市場 上場予定日：4月9日 事業内容：システム開発関連事業 公開価格：1940円 仮条件：1910円～1940円 想定発行価格：1990円 上場時発行済み株式数：87万6000株 公募：10万6100株 売り出