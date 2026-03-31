5月に行われる県知事選挙に、元五泉市議会議員の安中聡さんが立候補することを正式に表明しました。 ■元五泉市議会議員 安中聡氏 「8年前にも出させていただきましたが、新潟県知事選挙に立候補させていただきます。」 安中さんは五泉市出身、2010年の参議院選挙に立候補して落選。その後、2011年から五泉市議を務めました。2018年の知事選にも出馬していますが落選しています。今回の知事選への立候補にあたり、柏崎刈羽