3月31日に、株主優待制度について拡充を発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― 岡谷鋼機 [名証Ｐ]決算月【2月】3/31発表 5月31日の1→2株の株式分割後も贈呈基準を据え置く。実質的な拡充。2月末と8月末時点で100株以上保有する株主に対し、保有数と期間に応じて愛知県産米「山の幻ミネアサヒ」や図書カӦ